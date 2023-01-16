Выбросы в атмосферу на СвЖД снизились в 2022 году на 19%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2022 году на 19% снизились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, сообщила пресс-служба СвЖД. Сброс недостаточно очищенных сточных вод сокращен на 4,4%, объем водных ресурсов уменьшился на 7%.

«Существенное снижение техногенного влияния на окружающую среду достигнуто за счет совершенствования систем водоочистки, перевода котельных на электропитание, а также оптимизации работы технологического оборудования»,— говорится в сообщении.

Так, на территории локомотивного депо Екатеринбург-Сортировочный была запущена модульная система для очистки промышленных сточных вод, введены в эксплуатацию очистные сооружения депо Чусовское. Проведена модернизация котельных на станциях Баженово и Алапаевск. Выведена из эксплуатации котельная на станции Талица.

Последнюю на СвЖД мазутную котельную на станции Каменск-Уральский планируется заменить новой газовой. «В настоящее время проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий направлены на государственную экспертизу»,— пояснили на СвЖД. На станции Екатеринбург-Пассажирский планируется реконструкция газовой котельной. До 2030 года на СвЖД планируется перевести на электропитание и газ еще 18 котельных.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Алексей Буров