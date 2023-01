Риши Сунак рискует провалить протест

Учителя в Англии и Уэльсе намерены начать забастовку, присоединившись к медсестрам, железнодорожникам и представителям других профессий, протестующим из-за социально-экономического кризиса в Великобритании. Премьер Риши Сунак, надеявшийся поначалу, что властям удастся договориться с забастовщиками, похоже, решил попробовать сценарий «железной руки». На Даунинг-стрит задумались о расширении полномочий полиции для пресечения акций протеста. На этом фоне правящая Консервативная партия по-прежнему проигрывает лейбористам в общенациональных опросах. Хуже того: недавние исследования показали, что на следующих выборах ряд видных политиков-консерваторов, включая господина Сунака, рискуют проиграть оппонентам в своих округах и остаться за бортом парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Британии Риши Сунак

Фото: Reuters Премьер Британии Риши Сунак

Фото: Reuters

Великобритания оказалась единственной страной из «Группы семи», которая пока не смогла по своим показателям вернуться к допандемийному уровню. COVID-19, а затем и российско-украинский конфликт обернулись для Соединенного Королевства социально-экономическим кризисом, инфляцией, превышающей 10%, и забастовками представителей различных профессий, которые длятся уже несколько месяцев. Сейчас поддержать коллег из других сфер задумали учителя Англии и Уэльса. Всех митингующих объединяет одно — желание добиться от правительства повышения зарплат в условиях роста цен. Как заявляют в Национальном союзе образования, кризис вкупе с низкой оплатой труда вынудил многих работников уйти из профессии. В профсоюзе признались, что правительство предложило повысить зарплаты учителям на 5%, однако тех такая уступка не удовлетворила.

В правительстве, в свою очередь, пояснили, что не могут пойти на резкое повышение зарплаты, поскольку это еще больше подстегнет инфляцию. Так или иначе, перед Риши Сунаком стоит сложная задача. Несколько месяцев забастовок привели к массовым перебоям в работе многих сфер, а попытки властей договориться с профсоюзами ни к чему не привели. В итоге команда премьера задумалась о расширении полномочий полиции при реагировании на демонстрации.

За последние годы протесты различных групп нередко приводили к перекрытиям в центре Лондона и блокированию движения на ключевых магистралях. И вот в 2022 году был разработан законопроект, который должен способствовать наведению общественного порядка. В силу он еще не вступил, однако правозащитники уже окрестили его антидемократическим и дающим слишком много власти полиции. Сейчас кабинет министров хочет внести поправки в еще не принятый документ и расширить юридическое определение «серьезного нарушения», чтобы у стражей порядка было больше пространства для маневра. Так, вне закона могут оказаться блокирование дорог или «медленное шествие».

«Право на протест — фундаментальный принцип нашей демократии, но оно не абсолютно,— пояснил намерения правительства Риши Сунак 15 января.— Необходимо установить баланс между правами отдельных лиц и правами трудолюбивого большинства заниматься своими повседневными делами… Мы не можем допустить, чтобы протесты, проводимые небольшим меньшинством, нарушали жизнь обычных людей. Это неприемлемо, и мы собираемся положить этому конец». Суть поправок в том, чтобы позволить полиции превентивно пресекать некоторые акции протеста. Кроме того, документ предусматривает уголовную ответственность для тех, кто попытается забаррикадироваться на рабочих объектах и в административных зданиях, нарушая таким образом их работу. Также судам разрешат ограничивать свободу особо видных активистов, если есть опасения, что их деятельность может привести к серьезным беспорядкам.

Правозащитников аргументы господина Сунака не убедили, отметила газета The Financial Times.

И. о. исполнительного директора Human Rights Watch Тирана Хассан заявила, что у британского правительства есть «очень узкое окно», чтобы отказаться от этих планов, иначе Соединенное Королевство пополнит ряды «стран, причисленных к нарушителям прав человека, а не их защитникам».

На таком неблагоприятном фоне рейтинги правительства продолжают находиться на крайне низком уровне. По данным компании YouGov, деятельность правительства одобряют 13% британцев, 68% недовольны действиями властей. Не может выйти из кризиса и правящая Консервативная партия в целом. Последний опрос Opinium показал, что за нее готовы проголосовать 29% избирателей, что, с одной стороны, выше, чем поддержка тори несколько месяцев назад при экс-премьере Лиз Трасс, но с другой — по-прежнему грозит провалом на всеобщих выборах, намеченных на конец 2024 — начало 2025 года. Лейбористы, напротив, сохраняют преимущество — их готовы поддержать 45% респондентов.

Если присмотреться к рейтингам представителей британского руководства, то ситуация еще серьезнее. На прошлой неделе опрос компании Best for Britain, которым она поделилась с газетой The Independent, продемонстрировал: Риши Сунак и 15 министров его правительства рискуют проиграть на всеобщих выборах в своих округах и вовсе оказаться за бортом парламента. Другими словами, речь идет не просто о возможном и пока — если ситуация кардинально не изменится — неизбежном поражении правящей партии, а о провале ее ведущих представителей. В такой ситуации забастовки работников различных сфер — потенциальных избирателей — не добавляют оптимизма правительству. И далеко не факт, что решение расширить полномочия полиции для пресечения демонстраций приведет господина Сунака и его команду к желаемому результату.

Алексей Забродин