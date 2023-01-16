Дому офицеров назначили цену

Управление капитального строительства Саратовской области объявило конкурс на реконструкцию объекта культурного наследия «Дома офицеров Красной Армии» 1935 года постройки в Энгельсе. Областной бюджет готов выделить 677,8 млн руб. на «работы по сохранению» ОКН. В прошлом году ремонт оценивался в 658 млн руб., однако в августе прошлого года в Доме офицеров произошел крупный пожар и часть здания была уничтожена. Эксперты пока затрудняются оценить привлекательность объявленного правительством аукциона для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Жабкин Фото: Денис Жабкин

В Саратовской области объявлен аукцион на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров Красной Армии» архитектора Иосифа Каракиса, построенного в 1935 году. Заказчиком работ выступает Управление капитального строительства региона. Согласно аукционной документации, начальная цена контракта 677,8 млн руб., работы будут оплачены из областного бюджета и должны быть завершены к концу декабря 2024 года. Средства выделены в рамках национального проекта «Культура».

За эти средства компания, которая получит контракт, должна восстановить стены с декоративными элементами, установить системы отопления и электроснабжения, смонтировать аудио- и видеооборудование, благоустроить территорию. Заявки принимаются до 23 января этого года.

Дом офицеров в Энгельсе был построен в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса. В нем размещались женские авиационные полки под командованием Героя Советского Союза Марины Расковой, здание посещали летчик Валерий Чкалов, космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов. Объект неоднократно перестраивался. С 1 июня 1947 года здание находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа, в 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание не используется. Сейчас оно находится на балансе Саратовской области. Все это время ремонта в нем не было. В 2019 году власти Саратовской области заявили о планах снести объект и построить на его месте «точную копию». Якобы восстановлению оно не подлежало. Однако против этой инициативы выступили члены регионального отделения Союза архитекторов России. В январе прошлого года объект включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

В прошлом году спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что реставрация объекта культурного наследия в микрорайоне Летный городок в Энгельсе оценивается в 658 млн руб.

Разработкой научно-проектной документации перед реконструкцией «Дома офицеров Красной Армии» занималось московское ООО «СК "Альянс"» за 23,6 млн руб.

В январе 2021 года председатель комитета по охране объектов культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин говорил, что стоимость восстановления оценивается в 300 млн руб. Господин Мухин уточнял, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в консервации. Однако доступ к объекту так и не был закрыт, несмотря в том числе на многочисленные обращения членов градозащитного совета при Саратовской областной думе.

В августе прошлого года в здании произошел крупный пожар. Площадь возгорания 900 кв. м тушили шесть расчетов. Произошло частичное обрушение конструкций здания, никто не пострадал.

В декабре прошлого года спикер ГД Вячеслав Володин потребовал от властей региона «незамедлительно» провести конкурсные процедуры на реставрацию Дома офицеров и закончить работы не за два, как предполагалось ранее, а за полтора года.

В комитете по охране объектов культурного наследия сказали, что дополнительная экспертиза и оценка стоимости реконструкции объекта культурного наследия не про­водилась.

Председатель Совета директоров строительной ГК «Лепта» Яков Стрельцин затруднился оценить привлекательность проекта реконструкции «Дома офицеров» для застройщиков. «Это штучная работа, поэтому оценить цену работ без чертежей невозможно. Но цифра не космическая, в таких случаях бывает так, что компания берется за работу и только в ходе ее выполнения понимает, что средств не хватает»,— отмечает господин Стрельцин.

Сергей Петунин