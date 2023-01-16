Иск впереди телеги

Заводской районный суд Саратова за один день рассмотрел иск спикера законодательного собрания региона Михаила Исаева к мессенджеру Telegram о защите чести, достоинства и деловой репутации. Господин Исаев просил суд признать шесть каналов опубликовавшими несоответствующие действительности сведения о нем в то время, когда он работал главой Саратова. Суд признал порочащей спикера облдумы информацию в трех из них. Ранее другой районный суд Саратова удовлетворил аналогичный иск ректора Саратовской юридической академии Елены Ильговой к каналу «Сойкапересмешница». Такой же иск в Энгельсский районный суд подал депутат Госдумы от региона единоросс Андрей Воробьев. Юристы полагают, что иски подаются для предотвращения распространения информации в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Исаев заявил о непричастности к описанным в анонимных каналах действиям

Фото: t.me / isaevmixail Михаил Исаев заявил о непричастности к описанным в анонимных каналах действиям

Фото: t.me / isaevmixail

Заводской районный суд Саратова удовлетворил иск спикера Саратовской областной думы Михаила Исаева и признал посты в трех Telegram-каналах порочащими его честь и деловую репутацию. Судья Юлия Ткаченко постановила заблокировать сообщения в каналах «Наш человек в ЧК», «Сойкапересмешница» и «Одна бабка сказала». В двух первых должны быть заблокированы по одному сообщению, в последнем — два. Об этом сообщили в суде, уточнив, что речь не идет о полной блокировке каналов в ­мессенджере.

Исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации, в котором истцом выступает спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев, а ответчиком — Telegram FZ-LLC (мессенджер Telegram), было зарегистрирован Заводским районным судом Саратова еще 9 декабря прошлого ­года.

После подачи заявления официальный представитель спикера облдумы Татьяна Плющева говорила, что в иске говорится о шести Telegram-каналах, которые опубликовали не соответствующие действительности сведения.

«Речь идет о нескольких публикациях, в которых содержатся материалы, порочащие честь и достоинство Михаила Исаева. В суд спикер областной думы обратился как физическое лицо, иск принят к производству»,— поясняла госпожа Плющева саратовским СМИ.

Рассмотрение дела проходило в отсутствии как истца, так и ответчика. Татьяна Плющева уведомила, что в виду загруженности на основном месте работы господина Исаева процесс будет проходить в его отсутствие. Адвокатов стороны в суд также не направили, таким образом, судья Юлия Ткаченко рассматривала само­стоятельно.

Судья зачитала исковое заявление, в котором было сказано, что Михаил Исаев просит признать порочащими его честь и достоинство каналы «На самом деле», «Одна бабка сказала», «Шорохи Кумыски», «Сойкапересмешница», «Театр взрослого зрителя» и «Наш человек в ЧК».

По мнению заявителя, недостоверные сведения касались информации о том, что господин Исаев, находясь на посту главы Саратова, контролировал деятельность МУСПП «Ритуал», в котором якобы производились некие незаконные финансовые операции, а также других, предположительно, имевших место ­нарушениях.

В обоснование того, что опубликованные сведения порочат его честь и достоинство, Михаил Исаев указал, что у него отсутствует судимость, изложенные сведения не подтверждены судом, а значит, владельцы каналов должны удалить порочащую информацию.

В ответе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на судебный запрос, который также зачитала Юлия Ткаченко, сказано, что в соответствии с регламентными документами ведомства Telegram-каналы не являются распространителями информации, сведениями об их владельцах Роскомнадзор не обладает и вычислить последних не может.

В конце прошлого года, 28 декабря, Октябрьский районный суд Саратова удовлетворил гражданский иск ректора ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Елены Ильговой об установлении факта распространения сведений, несоответствующих действительности, порочащих честь и достоинство, ограничении доступа к таким сведениям к не­установленным владельцам Telegram-канала «Сойкапересмешница». Согласно опубликованному судебному решению, в канале было написано, что у студентов юридической академии без предварительного уведомления было из стипендий по 500 руб., а деньги направлены на поддержку жителей Донбасса. Решением суда к записи о госпоже Ильговой был ограничен доступ.

В саратовских медиа канал «Сойкапересмешница» связывают с журналистом Еленой Налимовой, но госпожа Налимова в беседе с «Ъ» не подтвердила свою причастность к каналу. Запись, о которой шла речь в деле, до сих пор доступна.

В Энгельсский районный суд также поступил схожий иск от депутата Государственной думы Андрея Воробьева, потребовавшего заблокировать несколько Telegram-каналов, распространяющих ложную информацию, наносящую ущерб его репутации. Изначально суд отклонил иск господина Воробьева из-за недочетов в документации, но вчера документы были поданы заново. Какие именно сведения просит признать недостоверными депутат ГД, пока неизвестно.

Глава юридического бюро «Аргумент» Андрей Ларин удивлен, что решение было вынесено уже на первом заседании. «Информация может быть порочащей, а может, и нет, чтобы понять это, требуется экспертиза. В моей практике не было такого, чтобы решение по делу о защите чести и достоинства выносили в первый день»,— отмечает он. При этом он не ожидает, что решение станет прецедентом, за которым последует множество схожих исков. «Это обычная практика, человек просит признать некие сведения порочащими его репутацию. Непонятно, как это будет исполняться, думаю, головной офис Telegram в Дубае никто о решении районного суда Саратова даже не извещал. А заблокировать сообщение может только сама компания. Полагаю, это делается для того, чтобы признать сведения порочащими и защититься от их распространения в других источниках, например, СМИ»,— полагает господин Ларин.

Сергей Петунин