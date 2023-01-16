Турпоток в Татарстан в 2022 году вырос на 12%

Татарстан в 2022 году посетили 3,7 млн туристов, что на 12% больше, чем в предыдущем году, сообщил, ссылаясь на предварительные данные, председатель регионального госкомитета по туризму Сергей Иванов.

Туристы, по его словам, потратили в республике 39,5 млрд руб., что на 19 % больше суммы 2021 года.

Господин Иванов подчеркнул, что Татарстан по итогам 11 месяцев прошлого года находился на седьмом месте в топ-10 регионов РФ по объему турпотока после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Крым. В Приволжском федеральном округе Татарстан лидирует. Основные показатели развития отрасли не только восстановились до уровня доковидного 2019 года, но и превысили его, отметил Сергей Иванов.

По данным главы госкомитета, наиболее популярными маршрутами в 2022 году в Татарстане стали Казанский кремль (3,5 млн туристов), Свияжск (более 1 млн) и Древний Болгар (0,6 млн).

Полина Петрова, "Ъ-Казань"