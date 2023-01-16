Подрядчики обошли конкуренцию

УФАС по Башкирии признало в действиях администрации Сибая, сибайского лицея №9, учредителя ООО «Ресурс» Рустама Кутуева и ряда компаний, которые заключили договоры на капремонт в учебном заведении, нарушение ФЗ «О защите конкуренции». Антимонопольное ведомство установило, что подрядчики не намеревались выполнять работы, фактически они с согласия руководства лицея и администрации передали весь объем работ Рустаму Кутуеву. В администрации Сибая сообщили, что намерены обжаловать решение в арбитражном суде Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Республиканское УФАС признало администрацию Сибая, руководство сибайского лицея №9, ООО «Регион минерал инвест», ООО «Стройтехснаб», ООО «Универсал», ООО «Корпорация Р», ООО СМУ «Башсантехмонтаж», ООО «Гарант», ООО «Партнер Уфа» и предпринимателя Рустама Кутуева нарушившими ФЗ «О защите конкуренции». В 2020 году компании были признаны победителями аукционов по отбору подрядчиков капремонта электросетей лицея. На выполнение работ учебному заведению из бюджета были выделены 69 млн руб.

Как установило УФАС, фактически работы выполнял Рустам Кутуев (через ООО «Гарант»). Компания «Партнер Уфа», которая по итогам торгов была выбрана вести технический надзор за ремонтными работами, условий контракта не исполнила — компания зарегистрирована в Уфе, а в Сибае у нее нет сотрудников, отметили в антимонопольном ведомстве.

Сибайский городской суд в августе прошлого года выяснил, что работы по капремонту помещений лицея были выполнены не в полном объеме. Сумма ущерба составила 3,7 млн руб. Рустам Кутуев был признан виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Подсудимый признал вину полностью. Ему назначен один год лишения свободы условно.

При этом лицей подписал акты приема работ, оплатив их в полном объеме, что свидетельствует о предоставлении фактическому подрядчику «преимущественных условий при исполнении контракта», говорится в решении УФАС.

«Администрацией и МОБУ “Лицей №9” подобраны фиктивные организации, которые не намеревались осуществлять работы по выполнению капитального ремонта, и такие работы сразу же передавались по договору субподряда (или без подписания соответствующего договора) сторонней организации ООО “Гарант”, в частности, Кутуеву»,— отмечается в решении УФАС.

В «Регион минерал инвест» отрицали выводы о сговоре. Во время выполнения работ «были недобросовестные действия со стороны заказчика, администрации городского округа город Сибай, которые препятствовали доступу к выполнению работ, а также задерживали финансирование и приемку выполненных работ», заявили в компании.

Представитель лицея сообщал, что все решения по заключению прямых договоров принимались с участием первого замглавы администрации Сибая. В администрации Сибая, напротив, заявляли, что лицей принимал такие решения «самостоятельно без соответствующего на то прямого указания». Однако антимонопольное ведомство не согласилось с этими доводами, указав, что представители администрации присутствовали на выездных совещаниях по объекту и подписывали протоколы.

Материалы дела переданы для принятия мер административного реагирования.

В администрации Сибая «Ъ-Уфа» прокомментировали, что решение УФАС еще не получено. «Когда мы с ним ознакомимся в установленном порядке, планируем обжаловать в арбитражном суде Башкирии», — сообщили в администрации.

«Комиссия УФАС собрала значительный массив доказательств, свидетельствующих о заключении антиконкурентного соглашения, в том числе материалы уголовного дела. Представляется, что опровергнуть в суде всю совокупность доказательств будет достаточно проблематично», — считает адвокат Kulik & Partners Law.Economics Павел Дмитриев.

Партнер антимонопольной и контрактной практики коллегии адвокатов «Артлекс» Марина Максимова отмечает, что примененная в решении УФАС норма ФЗ «О защите конкуренции» является наиболее распространенным составом правонарушения по сговору между бизнесом и властью. По мнению эксперта, компании, фигурирующие в деле, могут быть наказаны наложением оборотных штрафов.

Влада Шипилова