Дорога ведет к банкротству

Суд ввел наблюдение в отношении Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления (ДДРСУ). Заявление о признании сочинского предприятия банкротом подала компания «Маркер» из станицы Полтавской, которой управление задолжало порядка 24 млн руб. по договору субподряда. ДДРСУ обслуживает почти 250 км автодорог в Краснодарском крае. Эксперты отмечают, что госпредприятие в последние годы терпит существенные убытки, а значит, банкротство вполне реально.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру наблюдения в отношении ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ». Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. С заявлением о признании предприятия несостоятельным обратилось ООО «Маркер» из станицы Полтавской, заявив о долге 24 млн руб.

Как следует из материалов дела, задолженность образовалась в 2020 году по договору субподряда: компания «Маркер» по заказу ДДРСУ выполнила работы по нанесению дорожной разметки в Сочи. Однако контракты оплачены не были. В 2021 году ООО «Маркер» взыскало долг через суд, но ДДРСУ, несмотря на судебное решение, так и не перечислило средства на счет субподрядчика.

ГУП «КК "Дагомысское ДРСУ"» было образовано в 1960 году в поселке Дагомыс (Сочи). Предприятие — один из крупнейших подрядчиков строительства и ремонта дорог в Краснодарском крае. Как указано на сайте ДДРСУ, оно обслуживает 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 65 мостовых сооружений и пр. Предприятие располагает производственными базами в с. Эстосадок, мкр. Хоста, в центре Сочи, мкр. Дагомыс, мкр. Лазаревское. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководит предприятием Дмитрий Бекетов. Выручка по итогам 2021 года составила 1,5 млрд руб., чистый убыток — 287,7 млн руб.

ООО «Маркер» зарегистрировано в 2005 году в станице Полтавской Красноармейского района. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель компании с долей в уставном капитале 33,33% — Игорь Сердюк. Выручка компании в 2021 году составила 509,1 млн руб., чистая прибыль — 14,5 млн руб.

В ГУП «Дагомысское ДРСУ» введение процедуры наблюдения комментировать «Ъ-Кубань» отказались. Директор компании «Маркер» Эдуард Швацкий рассказал «Ъ-Кубань», что помимо долга 24 млн руб. госпредприятие имеет задолженность порядка 40 млн руб. по контрактам 2022 года. «Мы готовим иск новый, тянуть не будем»,— отметил господи Швацкий.

Генеральный директор Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Северная Столица"» Валерия Герасименко, изучив определение АСКК о введении наблюдения в ДДРСУ, отметила, что ответчик настаивал на заключении мирового соглашения, но суд отказал, учитывая возражение заявителя. «И у "Маркера" на это есть полное право, так как долг не погашается уже более года. Сумма данного требования, конечно, невелика, но, согласно балансу должника, кредиторская задолженность составляет почти 1 млрд руб., основные средства снизились за последние четыре года более чем в два раза, предприятие стабильно работает с убытком последние пять лет, и в 2021 году отражен убыток от деятельности в размере почти 300 млн руб., что само по себе уже свидетельствует о неэффективности экономической деятельности. Поэтому банкротство предприятия следует рассматривать как реальное»,— говорит госпожа Герасименко.

По оценке исполнительного директора УК «Помощь» Анны Лариной, вероятность банкротства госпредприятия высока. «В процедуре наблюдения временный управляющий обязан проанализировать финансовое состояние должника и сделать вывод о возможности или невозможности восстановления его платежеспособности. Анализ картотеки арбитражных дел показывает, что в 2022 году в отношении Дагомысского ДРСУ было подано множество заявлений о взыскании задолженности, что является одним из маркеров неблагополучного финансового состояния предприятия. При этом об относительно небольшой задолженности говорить рано, поскольку еще не все кредиторы смогли заявить свои требования»,— резюмирует Анна Ларина.

Наталья Решетняк, Краснодар