Дебиторку банка «Новопокровский» выставили на торги за 115,3 млн рублей

Дебиторскую задолженность краснодарского банка «Новопокровский» выставили на торги за 115,3 млн руб. Сведения об этом размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Организатором аукциона выступает АО «Российский аукционный дом». Всего на торги выставлено три лота. Самым дорогим из них являются права требования к Валерию Гнидковскому — 107 млн руб. Также на торги выставлены права требования еще к двум физлицам — на 4,5 млн руб. и почти на 3,7 млн руб.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 23 января по 1 марта. Торги пройдут 6 марта.

Летом 2022 года на торги выставлялась дебиторская задолженность банка стоимостью 1,88 млрд руб. Однако АО «Российский аукционный дом», выступающее конкурсным управляющим ООО КБ «Новопокровский», не смогло продать ее.

Татьяна Ручкина

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