«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В США сезон корпоративных отчетов. Американский рынок дисконтирует, в последние дни особенно сильно. Именно надежды на паузу, а возможно даже на разворот монетарной политики заставляют инвесторов покупать акции, причем самые плохие, которые в 2022 году были хуже рынка. На что обратить внимание? Стоит ли приобретать какие-то активы? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Интерес на американских площадках вызывали технологический сегменты, акции роста мелких компаний. В этом контексте я бы хотел обратить внимание инвесторов на отчет Netflix. Многие считают, что компания прошла нижнюю точку, и худшее позади, а отчетность будет неплохая. Вот я здесь бы поставил, наоборот, на плохую отчетность. Тренд для компании не очень хороший. Поэтому я бы рекомендовал ставить шорт на Netflix в ожидании отчета, который выйдет на этой неделе.

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