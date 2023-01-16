В Киргизии ввели ограничения на вывоз наличной валюты

Правительство Киргизии временно ограничило вывоз наличной иностранной валюты из страны для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и в целях обеспечения финансово-экономической безопасности. Меры будут действовать до решения Кабинета министров Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Согласно постановлению, лимит на вывоз валюты для резидентов и граждан Киргизии составит $10 тыс., для нерезидентов и иностранных граждан — $5 тыс. В случае нарушения ограничений с резидентов и граждан страны будет взиматься плата в 10% от превышающей лимит суммы.

В начале октября Национальный банк Киргизии ограничил трансграничные платежи из-за протестов в стране. К концу октября ограничения были отменены из-за стабилизации ситуации.

Олеся Павленко