Кавказский биосферный заповедник в 2022 году побил собственный рекорд по посещаемости

В 2022 году Кавказский биосферный заповедник побил собственный рекорд по посещаемости 2021 года. Объект посетили около 563 тыс. туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Сергея Шевелева.

«Это очень хороший показатель, который говорит о том, что интерес среди туристов к заповеднику с каждым годом только растет. Динамика с каждым годом идет по нарастающей. В 2021 году число гостей составило 539 тыс. человек»,— отметил Сергей Шевелев.

По его словам, больше всего люди стали интересоваться многодневными летними туристическими маршрутами. Их посетили 100 тыс. человек. Также растет спрос на отдых в горах и посещение экскурсионных, рекреационных объектов — экоцентров Лаура (Красная Поляна) и Гузерипль (Адыгея). Турпоток в последний увеличился на 20 тыс. человек, до 76,5 тыс. туристов.

За новогодние праздники в этом году объекты Кавказского заповедника посетили более 17 тыс. туристов, что на 25% больше показателей прошлого года. Лидером по посещаемости стал дендрологический парк «Южные культуры» и экоцентр Гузерипль.

Татьяна Ручкина

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