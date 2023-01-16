«Возможно, скоро мы увидим совсем другую Германию»

«Будут гореть»,— так в Кремле прокомментировали передачу Украине современных западных танков. Премьер-министр Великобритании одобрил отправку партии машин типа Challenger 2. В свою очередь Германия должна принять решение о поставке танков Leopard 2. Между тем ушла в отставку министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. Ее сильно критиковали, в частности, за слишком инертную позицию в отношении поддержки Киева и модернизации собственных вооруженных сил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что кабинету Олафа Шольца предстоит очередное серьезное испытание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В команде Олафа Шольца произошла первая крупная отставка. Пост главы Минобороны покидает 57- летняя Кристине Ламбрехт. Причина, как она сама объяснила — повышенное внимание со стороны СМИ и общественности.

По информации издания Bild, в выходные у нее дома случился пожар — загорелся рождественский венок. Серьезных последствий удалось избежать, однако произошедшее можно трактовать как дурной знак — предзнаменование чего-то важного. Хотя, опять же, по данным источников, госпожа министр приняла соответствующее решение еще до Нового года.

Не будем касаться гендерной части всей этой истории, сейчас в ЕС так принято, чтобы число женщин и мужчин во власти, в данном случае в правительстве Германии, было равным. Поэтому может возникнуть трудность с новой кандидатурой.

Канцлеру Шольцу предстоит принимать серьезное решение по передаче Украине тяжелых танков типа Leopard 2, машин Marder и другой техники. Можно рискнуть сказать, что это точка невозврата. То, что было раньше, тоже серьезно, но все-таки это в той или иной степени полумеры.

Современный танк, тем более немецкий — это событие. Даже в медийном плане оно имеет символическое значение — по сути, это уже новый этап противостояния.

И, видимо, придется их передавать, хотя очень не хочется. Но ничего не поделаешь.Чем опасна ситуация? Начать просто, остановиться сложно, а то и совсем невозможно. Приходится повышать и повышать ставки. И на двух стульях здесь не усидеть.

Министр Ламбрехт, которая, кстати говоря, занимала крайне жесткую позицию в отношении России, тяжелые наступательные вооружения передавать Киеву оказалась не готова. Свои действия она объясняла тем, что, мол, у самих недостает подобной техники. Свои интересы превыше всего.

Между тем грозный Бундесвер, оказывается, совсем не является таковым, несмотря на то, что фонды на модернизацию и оснащение выделяются немалые — €100 млрд, между прочим. Не собиралась страна-лидер Европы воевать.

Впрочем, решение пока не принято, но можно предположить, что наступает очередной час испытаний для правительства Олафа Шольца. Так называемая энергетическая проблема для него оказалась вполне решаемой. И зима, как мы видим, в Старом Свете теплая. Вполне возможно, что очень скоро мы увидим совсем другую Германию, равно как и остальную Европу.

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