Для пермской диорамы могут построить газовую котельную

Губернатор Дмитрий Махонин в ходе аппаратного совещания сегодня поручил краевым министерствам культуры и ЖКХ разобраться в перебоях с теплоснабжением музея-диорамы в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В МинЖКХ края сообщили, что уже провели выезд на объект. В ходе него выяснилось, что здание отапливается восемью калориферным установкам. Для возобновления теплоснабжения необходимо провести очистку, настройку существующего оборудования, отметили в МинЖКХ. Если принятые меры не дадут результата, то курирующему министерству культуры необходимо изыскать средства на проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной, отметили в МинЖКХ.

Напомним, что 12 января 2023 года Музей-диорама в своих соцсетях сообщил о временном закрытии комплекса из-за низких температур. «К сожалению, мы не можем выдерживать постоянное переохлаждение и жалобы посетителей. Вместе с вами ожидались скорейшие изменения в сложившейся ситуации и решение проблем с системой обогрева здания» - написали в соцсетях представители музейного комплекса.

«КП-Пермь» со ссылкой на региональный Минкульт сообщила, что Музей-диорама сможет полностью восстановить работу с посетителями весной этого года. В залах температура опустилась до +3…+4 градусов. Из-за этого перестали включаться даже компьютеры.

Музей-диорама в Перми является филиалом Краевого краеведческого музея. Расположен в Перми на горе Вышка. Мемориальный комплекс посвящен событиям первой русской революции 1905 года в Мотовилихе. Здание музея построено в 1970 году и реконструировано в 1987 году.