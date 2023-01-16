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Новый главный судебный пристав был представлен губернатору

Сегодня новый руководитель ГУФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов был представлен губернатору Дмитрию Махонину, сообщает пресс-служба главы региона. В ходе встречи ее участники обсудили наиболее актуальные вопросы и приоритетные направления развития деятельности службы судебных приставов в регионе.

Фото: правительство Пермского края

Фото: правительство Пермского края

Господин Махонин отметил, что на протяжении многих лет ГУФССП вносит весомый вклад в укрепление правосудия в Прикамье и обеспечение конституционных прав жителей региона. В свою очередь, господин Алаудинов поблагодарил губернатора за сотрудничество и тесное взаимодействие ведомства и региона.

Напомним, господин Алаудинов был назначен врио начальника УФССП по Пермскому краю с 9 января. Он сменил на этом посту Сергея Неведомского, переведенного на аналогичный пост в Новосибирской области. До перевода в Пермь господин Алаудинов возглавлял службу приставов в Чеченской Республике.

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