Просроченная задолженность жителей Кубани по кредитам выросла на 13,3%

С января по декабрь 2022 года у жителей Краснодарского края объем неплатежей по розничным банковским кредитам, без учета ипотеки, увеличился на 13,3% и составил 47,1 млрд руб. Такие данные приводятся в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Адыгее просроченная задолженность жителей по кредитам выросла на 20,1% и составила 4,1 млрд руб. В Крыму показатель вырос на 31,8%, до 2,8 млрд руб. По динамике прироста республика оказалась на третьем месте в России. Ее обогнали лишь Сахалинская область (+34%, 4,5 млрд руб.) и Хакасия (+33%, 3,7 млрд руб.). В Севастополе задолженность жителей по кредитам увеличилась на 24,3% и составила 608 млн руб.

Наибольший объем новых неплатежей за 11 месяцев отмечен в Москве (+9,9 млрд руб.). Всего за 11 месяцев долги жителей столицы выросли на 10,1%, до 102,5 млрд руб. На втором месте находится Московская область, где объем новых неплатежей увеличился на 9,4 млрд. Всего просроченная задолженность региона выросла на 14%, до 81 млрд руб. Третье место антирейтинга занимает Тюменская область (+6,1 млрд). Там за 11 месяцев просроченная задолженность жителей увеличилась на 21,4% и составила 34,8 млрд руб.

В целом по России прирост просроченной задолженности составил 16,2%. На 1 декабря жители страны не оплатили более 1 трлн руб. Только за ноябрь банковская просроченная задолженность без учета ипотечных кредитов выросла на 1%, или 8,9 млрд руб.

«Пиковый рост произошел по итогам сентября 2022 года, когда объем неплатежей за месяц вырос сразу на 2%, затем темп формально упал в два раза, до +1% в октябре и ноябре, однако в абсолютных величинах это дополнительно по 10 млрд руб. просроченной задолженности ежемесячно»,— отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» говорит Денис Аксенов.

Он подчеркнул, что в декабре ситуация ухудшилась. Это связано с тем, что накануне Нового года заемщики традиционно тратят чуть больше, чем позволяет их доход. Это еще больше ускоряет темп прироста просроченных неплатежей.

Татьяна Ручкина

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