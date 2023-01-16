НПЗ не до слияний

Акционеры новокузнецкой компании «Нефтехимсервис» по решению суда могут утратить право владения приобретенными в конце 2021 года активами нефтеперерабатывающей «Анжерской нефтегазовой компании» (АНГК) и «НПЗ „Северный Кузбасс“» в Анжеро-Судженске. Они были куплены для последующего объединения с принадлежащим «Нефтехимсервису» Яйским нефтеперерабатывающим заводом. Однако имущество предприятий и доли в них были заложены по ранее взятым кредитам, и сейчас требования по ним перешли к новому собственнику — московской компании «Амитор групп». В том числе по ее искам арбитражные суды обратили взыскание на заложенное имущество АНГК и НПЗ «Северный Кузбасс» — оно должно быть продано. Юристы считают решения судов закономерными. Если они не будут оспорены, «Нефтехимсервис» утратит эти активы или ему придется выкупать их заново на торгах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нефтехимсервис» планировал объединить новые активы со своим Яйским НПЗ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ «Нефтехимсервис» планировал объединить новые активы со своим Яйским НПЗ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражные суды Москвы и Кемеровской области в конце 2022 года обратили взыскание на залоги в ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (АНГК, нефтеперерабатывающий завод годовой мощностью около 1,3 млн т в Анжеро-Судженске) и ООО «НПЗ „Северный Кузбасс“» (занимается перевалкой нефти на одной промплощадке с АНГК) — имущество предприятий и доли в них. Эти активы в конце 2021 года приобрела компания «Нефтехимсервис», анонсировавшая планы объединить их со своим Яйским нефтеперерабатывающим заводом, расположенным по соседству. Имущество и доли в уставном капитале «Северного Кузбасса» и АНГК были заложены по ранее взятым кредитам. Сейчас требования по ним перешли к новому собственнику — московской компании «Амитор групп».

Как следует из одного из судебных решений, сделка по покупке долей в АНГК и «Северном Кузбассе» прошла в декабре 2021 года, покупателем выступило новокузнецкое ООО «Анжерский нефтеперерабатывающий завод» (сейчас в нем, по данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% долей у акционеров «Нефтехимсервиса» Юрия Кушнерова и Александра Говора). О планах объединить свой Яйский НПЗ с нефтеперерабатывающим производством АНГК и производственным комплексом «Северного Кузбасса» «Нефтехимсервис» объявил в конце марта 2022 года. Как поясняли тогда в «Нефтехимсервисе», объединение трех предприятий решит для региона стратегическую задачу и позволит обеспечить непрерывную производственную цепочку, при этом оно повлечет оптимизацию структуры административного персонала, но без массового сокращения работников предприятий. Недавно компания сообщила о первом шаге на пути к такому объединению — строительстве технологической железнодорожной ветки между НПЗ «Северный Кузбасс» и погрузочной станцией Яйского НПЗ.

Вместе с тем в феврале 2022 года московский арбитраж удовлетворил иск ООО «Финойл» (Москва) к АНГК об обращении взыскания на заложенное имущество по договорам ипотеки (залога недвижимости). При этом суд определил в качестве способа реализации взысканных залогов публичные торги и установил начальную цену продажи шести различных залогов по разным договорам в 1,1 млрд руб., 451,9 млн руб., 214,8 млн руб., 212,9 млн руб., 107,6 млн и 30,6 млн руб. Требования истца вытекали из обязательств по кредитным договорам ответчика с Московским кредитным банком (МКБ), который в свою очередь переуступил эти требования «Финойлу» (у банка остались в залоге 80% ООО «Финойл»). Контроль над АНГК и НПЗ «Северный Кузбасс» перешел к МКБ от кемеровской группы «Кем-ойл» в августе 2015 года. Через три года банк продал эти активы группе «Проспэрити» с сохранением их контрольных долей в залоге у ООО «Финойл».

Затем суды вынесли еще три решения в пользу «Финойла» об обращении взыскания на заложенное имущество, включая два о взыскании недвижимости, емкостей и перегрузочного оборудования с НПЗ «Северный Кузбасс» и 100% долей в АНГК. Совокупные требования московской компании к ним составляли 10,7 млрд руб. и 12,7 млрд соответственно. 29 августа 2022 года они были проданы за 575,3 млн руб. московскому ООО «Амитор групп». 13 декабря 2022 года компания «Финойл» была ликвидирована вследствие банкротства.

В «Нефтехимсервисе» не стали комментировать обращение взыскания на имущество АНГК и НПЗ «Северный Кузбасс», однако в ходе судебных процессов представители этих предприятий возражений на требования «Финойла» (а затем «Амитор групп») не заявляли. Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий, оценивая последнее судебное решение о взыскании 100% долей в АНГК, посчитал, что «суд, установив наличие нарушений обязательства» по всем первоначальным кредитным договорам АНГК с МКБ, «верно взыскал заложенное имущество», и если ответчик «не подаст апелляционную жалобу и решение вступит в законную силу, суд выдаст исполнительный лист и доли в рамках уставного капитала» будут утрачены.

АНГК и «Северный Кузбасс» глубоко интегрированы между собой, в Сибирском федеральном округе достаточно нефтегазовых компаний, которые могут заинтересоваться этими активами и использовать их по прямому назначению, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его оценке, несмотря на то что в 2021 году обе компании показали чистый убыток (3,1 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно), они должны стоить не менее $1,5 млрд. «Однако проблемы этих предприятий, судебные тяжбы и тому подобное продолжаются уже много лет подряд, поэтому нет гарантий того, что актив найдет своего покупателя в условиях ограничения внешней торговли РФ нефтепродуктами»,— добавил аналитик.

Игорь Лавренков, Кемерово; Дарья Решетникова