Курского участкового приговорили к трем годам лишения свободы за получение взятки

Курчатовский горсуд Курской области вынес приговор бывшему участковому Александру Красникову. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорен к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года, сообщили в суде.

Расследованием уголовного дела занималось региональное управление СКР при оперативном сопровождении УФСБ. Суд установил, что Красников получил «путем вымогательства» 50 тыс. руб. за непривлечение местного жителя к ответственности за хищение горюче-смазочных материалов. Полицейский был уволен из органов внутренних дел. Приговором он лишен звания капитана полиции; у него конфискована сумма взятки.

Олег Мухин

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