Свежая видеотройка

Пуаро по-канадски, шпионы в ЦРУ и возвращение Сталлоне: «Коммерсантъ Стиль» — о новинках стриминга, которые заслуживают внимания.

«Три-Пайнс»

Перебить любовь публики к детективу Эркюлю Пуаро, конечно, невозможно, но у старшего инспектора Армана Гамаша есть серьезные шансы на успех. Особенно в исполнении великолепного Альфреда Молины, звезды «Фриды», «Шоколада» и не только. У Гамаша нет лихо закрученных усов, но есть море обаяния, эспаньолка, сложное прошлое и нюх на убийства. А их в канадском городке Три-Пайнс (буквально — Трехсосенске) происходит, пожалуй, слишком много.

Детективы об инспекторе Гамаше неоднократно входили в рейтинг бестселлеров The New York Times, а их автор Луиза Пенни пять раз получала премию Агаты Кристи. Пенни консультировала создателей «Три-Пайнс», хотя сериал — не прямая экранизация ее романов, а, скорее, вольная адаптация. Но все главные моменты сохранены: философские диалоги, яркие второстепенные персонажи (чего стоит одна Дама с гусем) и элементы мистического триллера.

Кроме убийств и экзистенциальных проблем, в сериале есть еще одна важная линия: угнетение коренных жителей Канады, проблема, о которой зрителям за пределами страны мало что известно. Гамаш расследует убийства и исчезновения индейских девушек, в полиции Три-Пайнс работает офицер Изабель Лакосте, роль которой исполнила актриса из племени кайна. Все это выводит «Три-Пайнс» за рамки обычного детектива.

«Шантаж»

Чего может ждать Оуэн Хендрикс, хороший парень, только-только получивший диплом адвоката, в свои первые дни работы в юридическом отделе ЦРУ? Явно не того, что его жизнь внезапно превратится в фильм о Джеймсе Бонде с погонями, перестрелками, русской мафией, гонками по Европе и чертовски привлекательными шпионками. Помогать Оуэну никто не собирается: ему придется полагаться только на удачу и собственные высокие, несколько устаревшие моральные устои, над которыми посмеиваются коллеги.

Наблюдать за Оуэном (его играет обаятельный Ноа Сентинео) — одно удовольствие, впрочем, как и за второстепенными персонажами: от параноика Януса, коллеги Оуэна по ЦРУ, до наркоторговца, который в свободное время учится на психолога. Шоураннеры очевидно хорошо знают мир вашингтонских чиновников и абсолютно к ним безжалостны: героев в сериале (кроме Оуэна) нет — только сплетники, интриганы и прокрастинаторы.

«Шантажу» удается балансировать на грани между шпионской сагой и комедией, при этом затрагивая больные для современного общества темы — наркозависимость, насилие над женщинами. А еще в сериале много пасхалок — например, песня Оксимирона «Город под подошвой». И кстати, первые две серии «Рекрута» снял режиссер «Борна» Даг Лайман.

«Король Талсы»

Что будет с капо нью-йоркской мафии, который четверть века отсидел за решеткой, а потом вместо награды получил от босса ссылку в Оклахому? 75-летнему Дуайту Манфреди придется заново отстраивать свою империю, а еще учиться пользоваться Uber и другими инновациями, ведь за то время, что он был в тюрьме, мир изменился.

«Король Талсы» полон гангстерской романтики, грубого юмора, лихих сюжетных поворотов, но главное, конечно — прекрасная игра Сильвестра Сталлоне, ради которого сериал и создавался. У «Короля Талсы» мощная команда шоураннеров: создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан и гуру криминального жанра Теренс Уинтер, подаривший нам «Клан Сопрано» и «Подпольную империю». «Король Талсы» — отнюдь не унылая сага о возвращении пенсионера и не пародия на гангстер-муви. Это серьезное кино о конфликте поколений и ценностей, семейных драмах и уходящей эпохе. Но, конечно, не без байков, золотых перстней и уличных гонок.

Наталья Иншакова