Экс-главе тамбовского облздрава не удалось обжаловать продление домашнего ареста

Тамбовский облсуд оставил без изменения постановление Ленинского райсуда Тамбова о продлении на два месяца срока домашнего ареста бывшему начальнику управления здравоохранения региона Марине Лапочкиной. Мера пресечения продлена до 13 марта 2023 года.

Региональное управление МВД подозревает Марину Лапочкину в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Следствие считает, что она якобы дала незаконные указания скрыть факт алкогольного опьянения виновника смертельного дорожного-транспортного происшествия. Чиновница была задержана в сентябре 2022 года. Марина Лапочкина была заключена под домашний арест, который она уже пыталась обжаловать. Но суд, отказывая в смягчении меры пресечения, ранее ссылался на наличие у нее заграничного паспорта, высокой должности и живущей в США дочери.

В деле госпожи Лапочкиной речь идет о происшествии с участием сына местного бизнесмена Михаила Корнева Кирилла. В 2019 году он вместе с друзьями разбился во время катания на снегоболотоходе. Мичуринский горсуд и Тамбовской областной суд не приняли во внимание предоставленную следствием экспертизу, которая засвидетельствовала наличие алкоголя в крови водителя: обвинению не удалось доказать, что предметом анализа стала кровь Кирилла Корнева. После этого МВД возбудило дело о подделке остальных анализов, показавших отсутствие алкоголя.

Подробнее о задержании Марины Лапочкиной — в публикации «Ъ».

Олег Мухин