Гособвинение запросило 5,5 лет колонии для экс-схиигумена Сергия по делу об экстремизме

В Бабушкинском райсуде Москвы прошли прения сторон по делу экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) и его бывшего пресс-секретаря Всеволода Могучева, обвиняемых в экстремизме. Адвокат подсудимых Павел Бабиков рассказал «Ъ-Урал», что по итогу заседания гособвинение запросило для экс-схиигумена пять лет шесть месяцев колонии, а для Всеволода Могучева – пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Защитник отметил, что с учетом ранее вынесенного Измайловским райсудом Москвы приговора по делу о самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суицид, Николай Романов может провести в колонии еще семь лет.

Обвиняемые настаивают на своей полной невиновности и просят суд вынести оправдательный приговор.

Напомним, по версии следствия, обвиняемые в составе организованной преступной группы, в которую кроме них никто не входил, записывали и выкладывали в интернет видео, которые возбуждали в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам. Всего в деле о экстремизме (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы) фигурируют шесть записанных ими роликов.

Экс-схиимонах Сергий и Всеволод Могучев выступят с последним словом 25 января.

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