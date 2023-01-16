В десяти школах Кубани отремонтировали спортзалы за 33,3 млн рублей

В 2022 году в десяти школах Краснодарского края провели ремонт спортивных залов. На обновление их материально-технической базы выделили более 33,3 млн руб., в том числе 14,9 млн — из краевого бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Ремонт проходил по нацпроекту «Образование». Всего в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» работы провели в школах Горячего Ключа, Крымского, Лабинского, Павловского и Северского районов. Там не только капитально отремонтировали помещения для занятий физкультурой, раздевалки, а также душевые и тренерские, но и установили современное оборудование, закупили спортивный инвентарь.

В 2023 году по нацпроекту планируют капитально отремонтировать спортзалы в семи школах, расположенных в Калининском, Отрадненском и Усть-Лабинском районах.

Татьяна Ручкина

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