Экс-полицейского в Нижнем Новгороде обвинили в мошенничестве

Бывшего замначальника полиции по оперативной работе ОМВД Арзамасского района обвинили в особо крупном мошенничестве, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Следствие полагает, что в июне 2022 года полицейский незаконно приехал на производство в деревню Новая Слобода и изъял линию по упаковке табачных изделий стоимостью 10 млн руб.

Обвиняемого задержали в Нижнем Новгороде. Своей вины экс-полицейский не признал, он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие ищет возможных соучастников преступления.

Владимир Зубарев