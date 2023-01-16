«Выглядит неказисто, зато разбирается на раз-два»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автопроизводители и их идеи понравились жюри больше всего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: good-designawards.com Фото: good-designawards.com

На прошлой неделе были подведены итоги ежегодной премии Good Design, учрежденной в 50-е годы ХХ века объединением торговых организаций Чикаго и Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Я уже довольно давно наблюдаю за этим мероприятием и заметил одну закономерность. Среди победителей в рубрике Transportation почти всегда есть Ferrari. Вероятно, призы этой итальянской марке американцы присуждают не столько за красоту и эргономику ее машин, сколько за умение продавать их за баснословные цены, независимо от упомянутых критериев. Так и на этот раз в финалистах Ferrari 296 GTS и Ferrari Daytona SP3.

Среди других призеров надо отметить автомобили корейских марок. Собственно, кроме Ferrari, это исключительно Hyundai, Genesis и Kia, что говорит нам о том, что в Корее удалось собрать отличные команды художников. Призы получили Kia Niro и Kia Concept EV9. Понравился жюри и седан Genesis G90 последнего поколения, и концепт внедорожника Hyundai Seven, показанный еще в 2020 году. Отдельными призами было удостоено то, как организованы информационно-развлекательные системы в Kia и Genesis.

Впрочем, принимают участие в конкурсе не только разработки автомобильных брендов. Приза была удостоена и идея команды из города Кардифф в Великобритании. Они предложили оснащать все выпускаемые автомобили рулевым колесом их разработки. Дело в том, что эта автомобильная деталь имеет сложную конструкцию, изготовлена из десятка разных материалов и нашпигована проводами. То есть утилизировать такое изделие чрезвычайно сложно, и в одной только Европе просто на помойку ежегодно отправляются порядка 20 млн рулевых колес.

Предложенная разработчиками «баранка» чем-то напоминает руль от машины 70-х годов с вмонтированными в него двумя блоками кнопок. Выглядит неказисто, зато разбирается на раз-два. Понятно, что для любого автопроизводителя рулевое колесо — это важный элемент того самого дизайна, и по доброй воле они не захотят оснащать салоны своих автомобилей таким вот убожеством. Но посмотрим, как они заговорят, когда их вынудит к тому «зеленое лобби».