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Заключенного в Удмуртии жителя Москвы будут судить по делу о реабилитации нацизма

В Удмуртии отбывающего наказание в исправительном учреждении жителя Москвы обвиняют в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора.

Следствие считает, что обвиняемый в 2021 году, пока отбывал наказание в исправительном учреждении, распространял среди других осужденных сведения, направленные на реабилитацию нацизма. А именно он отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрял преступления, установленные этим приговором, и распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

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