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Житель Ижевска совершил разбойное нападение на офис микрокредитной компании

В Ижевске 32-летний местный житель совершил разбойное нападение на офис микрокредитной компании. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, произошло это в начале января. Угрожая ножом, он потребовал у сотрудницы компании отдать деньги. Получив от нее 27 тыс. руб., мужчина скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий, ранее судимый житель Ижевска.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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