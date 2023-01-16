Завод в Миассе получит 30 млн рублей от ФРП на модернизацию производства

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Челябинской области одобрил финансирование проекта миасского завода «Нефть-Сервис» по модернизации производства буровых ключей для нефтегазовой отрасли. Предприятие получит заем в размере 30 млн руб., сообщает пресс-служба фонда.

На средства льготного займа завод планирует приобрести новое технологическое оборудование и расширить производство гидравлического ключа КМА-5500 «Ермак» – усовершенствованной версии американского инструмента Eckel, предназначенного для бурения и ремонта скважин. В результате модернизации, «Нефть-Сервис» сможет выполнять механическую обработку крупных деталей буровых ключей на собственном производстве. До сих пор эту работу отдавали в аутсорсинг. Ежегодный выпуск гидравлических ключей после реализации проекта должен увеличиться на 75%. Общая сумма выручки завода от реализации новой продукции и запчастей для нее составит около 45,6 млн руб. в год.

«Проект, который мы сейчас помогаем реализовать компании „Нефть-Сервис“, - это импортозамещение в чистом виде. Из-за практически полного прекращения поставок этой продукции из США и стран Европы нефтегазовая отрасль страны сегодня остро нуждается в качественных профессиональных инструментах, в том числе, в таких ключах для буровых установок», – отметил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков. Льготный заем под 1%годовых компания получит по запущенной в прошлом году программе «Импортозамещение». Сумма займа по ней составляет от 5 млн до 30 млн руб., срок – до трех лет, при этом софинансирования со стороны заявителя не требуется.