У коллекторов добавилось работы

В Курганской и Челябинской областях за 11 месяцев существенно вырос объем просроченной задолженности по розничным кредитам. Динамика за январь — декабрь составила в регионах 21,4% и 12% соответственно, сообщает в своем исследовании агентство «Долговой консультант». В целом по России показатель увеличился на 12%, или на 2,4 млрд руб. Эксперты видят причину роста неплатежей в ухудшении экономической ситуации после начала спецоперации и введения западных санкций. Представители банков не отмечают существенного прироста объема просроченной задолженности по розничным кредитам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллекторы прогнозируют всплеск просроченной задолженности в январе

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Коллекторы прогнозируют всплеск просроченной задолженности в январе

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам (без учета ипотеки) в Курганской области за 11 месяцев 2022 года вырос на 21,4%, или на 946 млн руб., до 5,4 млрд руб. В соседней Челябинской области показатель увеличился на 16,2%, или на 2,4 млрд руб., и на 1 декабря 2022 года достиг до 22,4 млрд руб. Такие цифры в своем исследовании приводит коллекторское агентство «Долговой консультант».

В целом по России объем просроченной розничной задолженности по кредитам за 11 месяцев вырос на 16,2%, до 1,02 трлн руб. В ноябре по сравнению с октябрем объем неплатежей увеличился на 1%, или на 8,93 млрд руб. Совокупная задолженность по розничным кредитам за этот период выросла на 5%, до 13,5 трлн руб.

«Пиковый рост произошел по итогам сентября 2022 года, когда объем неплатежей за месяц вырос сразу на 2%, затем темп формально упал в два раза, до +1% в октябре и ноябре, в абсолютных величинах это дополнительно по 10 млрд руб. просроченной задолженности ежемесячно»,— комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

По итогам декабря руководитель агентства отмечает ощутимый прирост объема просроченной задолженности по сравнению с ноябрем. «Накануне нового года заемщики традиционно тратят чуть больше, чем позволяет их доход, что еще больше ускоряет темп прироста просроченных неплатежей»,— поясняет Денис Аксенов. Он прогнозирует всплеск просроченной задолженности в январе. «Ноябрьские суммы неплатежей пока отражают проблемы августа и ранее, так как ссуда относится к проблемной только спустя 90 дней неплатежей, всплеск просроченной задолженности сильнее сентябрьского уровня мы ожидаем уже в январе 2023 года. Предпосылки сформированы как за счет сокращения объемов кредитования и потерей заемщиками возможности рефинансировать свои долги, так и благодаря непродлению моратория на банкротство»,— считает Денис Аксенов.

Среди регионов РФ наибольший объем новых неплатежей за 11 месяцев отмечен в Москве — на 9,4 млрд руб. (+10,1%), Московской (+9,94 млрд руб., +14%) и Тюменской (+6,1 млрд руб., +21,4%) областях. При этом по динамике прироста показателя лидируют Сахалинская область (+34%), где объем увеличился на 1,15 млрд руб., Хакасия (+33%) и Крым (+32%). В «Долговом консультанте» отмечают, что доля неплатежей по ипотеке в проблемном кредитном портфеле не превышает 5%, что составляет чуть более 54 млрд руб.

Представители банков не видят ситуацию с неплатежами по розничным продуктам критичной. В пресс-службе Уральского банка Сбербанка отмечают, что доля просроченной задолженности по розничным кредитам в Курганской и Челябинской областях за год почти не изменилась.

«Доля просроченной задолженности по розничным кредитам и по кредитам для юридических лиц в Курганской и Челябинской областях по состоянию на 1 декабря 2022 года сопоставима с показателями того же периода прошлого года. При этом по жилищным кредитам доля проблемных кредитов даже несколько снизилась»,— комментируют в пресс-службе.

Управляющий банком «Открытие» в Курганской области Алексей Попов отмечает, что в течение всего 2022 года доля просроченной задолженности существенно не изменилась и не превысила 4%, что не является критичным.

«Мы можем отмечать незначительный рост проблемной задолженности в конце года, но какого-то резкого увеличения не наблюдается. Рост просрочки больше характерен для такого продукта, как кредиты наличными и кредитные карты, по ипотеке значение проблемных договоров еще ниже — не превышает 1% от размера портфеля. Суммарный кредитный портфель банка в регионе на 1 января 2023 года составил 1,5 млрд руб.»,— комментирует Алексей Попов.

Аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов связывает рост объема просроченной задолженности с заметным ухудшением экономической ситуации в РФ после начала спецоперации и введения западными странами жестких антироссийских санкций.

«Резкий рост экономической неопределенности и удар по реальным доходам населения отрицательно сказались на платежной дисциплине людей. Эффект от частичной мобилизации также был, но не очень сильный, учитывая относительно небольшое количество мобилизованных»,— считает Игорь Додонов. По его словам, на фоне роста неопределенности граждане стали осторожнее наращивать свою долговую нагрузку. «В свою очередь, банки также ужесточили требования к заемщикам. В результате, по данным ЦБ РФ, в январе — ноябре задолженность населения перед банками по потребительским кредитам увеличилась лишь на 2,7%. В 2021 году за тот же период прирост составил 19,5%»,— комментирует Игорь Додонов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что на рост просроченной розничной задолженности по кредитам повлияло падение реальных доходов населения в 2022 году.

«По итогам третьего квартала прошлого года реальные доходы населения упали на 3,4% в годовом выражении. Кроме того, на фоне неопределенной экономической ситуации в стране многие россияне стали более осторожно подходить к оформлению кредитов, так как увеличились риски дальнейшего снижения реальных доходов и потери работы»,— отмечает Владимир Чернов. По его мнению, пик просроченной розничной задолженности по кредитам уже пройден. «Ключевая ставка ЦБ вернулась к низким значениям, а значит, многие кредиты теперь можно рефинансировать на более выгодных условиях для заемщиков, поэтому они не будут допускать просрочки по задолженности по ним»,— подчеркивает Владимир Чернов.

Помимо роста просроченной задолженности по розничным кредитам, в Челябинской области фиксируют увеличение числа процедур внесудебного банкротства граждан. По сведениям «Федресурса», в регионе в 2022 году сообщений МФЦ о возбуждении таких процедур было на 81,2% больше, чем в 2021 году. Число извещений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей в Челябинской области за год выросло на 48,6%, до 8,8 тыс. Количество сообщений об открытии конкурсного производства в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств почти не изменилось — увеличилось со 153 до 154.

Михаил Бычков