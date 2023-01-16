Прокуратура проверяет на аварийность строящуюся высотку в Ульяновске

Прокуратура начала проверку состояния строящегося жилого дома в Ленинском районе Ульяновска. Речь идет о многоквартирном здании по ул. Розы Люксембург. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В частности, контрольный орган проверяет состояние железобетонных конструкций здания и информацию о предаварийном состоянии верхних этажей высотки. Также прокуратура намерена оценить действия застройщика на предмет соблюдения требований безопасности объекта и ограничения доступа на территорию посторонних лиц. Если по итогам проверки будут выявлены нарушения, правоохранители примут необходимые меры.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Георгий Портнов