В 2023 году на Дону построят пять новых пожарных частей

На территории Ростовской области в 2023 году будут построены пять новых пожарных частей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По данным властей, новые объекты появятся в Константиновском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Азовском и Кашарском районах. Пожарные депо строятся в наиболее удаленных от федеральных частей населенных пунктах. Сегодня в Ростовской области работает 52 подобных объекта.

«В 2022 году на боевое дежурство заступили пожарные части в Чертковском, Усть-Донецком и Тацинском районах. Строительство пяти новых частей позволит обеспечить пожарную безопасность 62 населенных пунктов, где проживает более 20,5 тысячи человек», — цитирует пресс-служба правительства замгубернатора региона Вадима Артемова.

Штат пожарных будет увеличен на 55 человек. Все новые специалисты пройдут обучение и будут иметь аттестат пожарного и спасателя.

Анастасия Назарова