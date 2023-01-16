В Екатеринбурге начали рассматривать дело рабочего УВЗ, обвиняемого в нацизме

Свердловский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении рабочего Уралвагонзавода Романа Рогозина, обвиняемого в реабилитации нацизма (ст.354.1 ч.1 УК РФ). На заседании 16 января было озвучено обвинительное заключение, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии органов предварительного расследования, в феврале 2021 года Роман Рагозин со своего компьютера в одной из соцсетей опубликовал комментарий «в целях одобрения преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, и отрицания фактов, установленных приговором». По предъявленному обвинению подсудимому грозит лишение свободы на срок до трех лет. Первое заседание должно было пройти 29 декабря прошлого года, однако тогда в суд не явился адвокат Романа Рогозина, поэтому начало рассмотрения перенесли на 16 января.

Следующее заседание пройдет 31 января.

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