В российских банках снизилась максимальная ставка по вкладам

До 8,13% снизилась средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков России в первой декаде января, следует из статистических данных Центробанка. В конце декабря 2022 года среднее значение ставки составляло 8,177%.

Показатель снижается со второй декады декабря 2022 года. До этого значение ставки непрерывно росло с 3-й декады сентября до середины декабря (с 6,541% до 8,192% годовых).

ЦБ при составлении отчетности о продуктах финансовых организаций из топ-10 учитывает следующие банки: Сбер, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк. Сейчас ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.

Андрей Сапожников