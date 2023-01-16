Апелляция утвердила взыскание с Universal 2,9 млн рублей в пользу иркутского кинотеатра

Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с ООО «Юниверсал пикчерс интернэшнл» (ЮПИ, российское юрлицо американской киностудии Universal Pictures) 2,9 млн руб. в пользу иркутского кинотеатра New Cinema. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил управляющий кинотеатром Егор Иваненко.

Как сообщалось, 11 октября арбитражный суд Москвы удовлетворил иск иркутского кинотеатра о взыскании с ЮПИ упущенной выгоды из-за отказа американской киностудии в прокате фильма «Бэтмен». Кинотеатр, по словам господина Иваненко, пытался урегулировать разногласия с ЮПИ в досудебном порядке, но безуспешно.

Голливудские мэйджоры Universal и Disney в марте 2022 года приостановили показы своих картин в России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

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Дарья Решетникова