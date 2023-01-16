В психдиспансер Тольятти поставлялось питание с плесенью и следами от грызунов

Арбитраж оставил в силе решение Самарского УФАС о включении ООО «Регионтрейд» в Реестр недобросовестных поставщиков. Поводом для этого стало нарушение условий контракта на поставку продуктов питания в Тольяттинский психоневрологический диспансер. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Стороны заключили контракт на поставку продуктов питания в декабре 2021 года. Сумма контракта составила 923,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако подрядчик систематически грубо нарушал условия контракта. В частности, поставляемая продукция была повреждена грызунами и содержала плесень. Кроме того, заказчик получал товар с нарушением сроков поставок.

В итоге учреждение расторгло договор с ООО «Регионтрейд» и передало информацию в Самарское УФАС. Контрольный орган внес сведения о компании в соответствующий реестр.

Ранее сведения об ООО «ГАЛИКА-МЕТ» были включены в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года. Решение приняло Самарское УФАС России после того, как компания нарушила условия контракта с ПАО «ОДК-Кузнецов».

Георгий Портнов