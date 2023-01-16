Более 5 тысяч нижегородцев признаны банкротами в 2022 году

В Нижегородской области за 2022 год банкротами были признаны 5,1 тыс. физических лиц. Это на 19% больше, чем в 2021 году, сообщили в Федресурсе. На 100 тыс. населения несостоятельными были признаны 164 человека.

Корпоративных банкротств в регионе стало на 13,6% меньше – 152 случая. Это связано в том числе с мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве (за исключением застройщиков), который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года.

В России за год несостоятельными были признаны 278 тыс. физических лиц (+44% к 2021 году) и 9 тыс. компаний (-12,2%).

Анастасия Еремина