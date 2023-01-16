В ЦБ сообщили, что освобождение от отчетности по МСФО не затронет банки

Законопроект, согласно которому ряд организаций освобождается от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), не распространяется на банки. Об этом сообщили в Центробанке. Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел соответствующий законопроект 13 января.

«Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)»,— сообщил РБК представитель Банка России.

Регулятор считает, что такая мера позволит снизить затраты НКО и НФО на подготовку и аудит финансовых отчетностей по МСФО. Послабление возможно, отметил представитель ЦБ, в связи с масштабом деятельности подобных организаций и незначительным объемом их операций.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Одним из его авторов стал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. 13 января комитет внес ряд поправок (не касающихся МСФО) и рекомендовал направить документ в Банк России для получения заключения. Господин Аксаков заявил РБК, что в законопроекте подразумевались «все банки».

Лусине Баласян