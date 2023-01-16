На Кубани планируют построить пять заправок на метане

В 2023 году в Краснодаре, а также Темрюкском, Выселковском, Мостовском и Курганинском районах планируют построить заправочные станции на метане. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«В текущем году планируем построить пять газовых заправок. Важно понимать, что перевод транспорта на метан сегодня — это инвестиции в будущее региона»,— сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Ранее правительство РФ для создания разветвленной сети газовых заправок утвердило программу, по которой инвестору будут возмещать до 36 млн руб. затрат за каждый введенный в эксплуатацию объект. Деньги смогут получить не только инвесторы, построившие новые станции, но и владельцы действующих АЗС, которые провели реконструкцию с возможностью заправлять машины газом.

За последние пять лет на Кубани построили 16 станций на метане. Только в прошлом году было завершено строительство трех объектов в Ейске, Гулькевичах и Павловском районе.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram