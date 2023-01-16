Потепление ожидается в Удмуртии к концу недели

В Удмуртии ближайшей ночью синоптики прогнозируют погоду без осадков и температуру воздуха в пределах -14..-19°С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. 17 января днем будет -10..-15°С, вечером возможен небольшой снег. Ожидается он местами и следующей ночью, а 18 января днем существенных осадков синоптики не прогнозируют, температура воздуха ночью составит -13..-18°С, днем -8..-13°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Без осадков будет и 19 января. Температура воздуха в ночь на 19 января опустится до -13..-18°С, днем составит -8..-13°С.

В ближайшие три дня ожидается преимущественно слабый ветер, максимальные порывы ветра до 3-9 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

По предварительному прогнозу, с 20 января возможно потепление. 20-22 января максимальные температуры воздуха достигнут -3..-8°С. Местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

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