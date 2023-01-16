«В этом колье Диана появилась на гала-вечере Birthright»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об истории украшения леди Дианы, которое выставили на торги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sothebys.com Фото: Sothebys.com

18 января с торгов Sotheby’s Royal & Noble (а это название говорит об исключительно хорошем провенансе лотов) уйдет очень интересное украшение. Топ-лот аукциона — колье с крестом, которое мы запомнили по яркому светскому выходу принцессы Дианы. Создано оно в 1920-х домом Garrard. Так что выбор бренда совсем неслучаен: он тогда был поставщиком королевского двора, да и то же помолвочное кольцо леди Дианы от Garrard.

В рамках аукциона будет выставлен крест с бриллиантами и аметистами. Диана носила его в 1980-х, точнее, в этом колье и бархатном платье Catherine Walker она появилась на гала-вечере Birthright в 1987-м. «Ежегодный аукцион Sotheby's Royal and Noble в Лондоне — это прекрасное место для продажи вещей с важным аристократическим происхождением»,— сказал Дэвид Макдональд, старший директор отдела декоративного искусства и коллекций, принадлежащих одному владельцу, в Sotheby’s.

«Многие предметы могут рассказать свою интересную историю, но, конечно же, ни одна из них не может сравниться с крестом Дианы»,— отметил он. Что интересно, кулон не принадлежал Диане, а был одолжен принцессе ее другом Наимом Атталла, который купил его в 1980-х. «Диана — единственный человек, который носил драгоценность, когда она принадлежала Наиму Атталле»,— рассказал Макдональд.