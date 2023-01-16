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В Челябинске рядовой-контрактник получил пять лет колонии за побег со службы

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу рядового-контрактника, обвиняемого в самовольном оставлении места службы в период мобилизации. Ему назначено пять лет колонии общего режима, сообщают в суде.

Установлено, что 19 мая 2022 года служащий по контракту рядовой без разрешения командования покинул военную часть в Чебаркуле и уехал в Челябинск. В сентябре, зная об объявлении в стране частичной мобилизации, он не стал возвращаться к месту службы. 29 сентября контрактника задержали полицейские и доставили в военную комендатуру.

На время следствия рядовой находился под наблюдением командования воинской части. После оглашения приговора его взяли под стражу.

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