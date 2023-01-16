В квартале Комсомольской улицы построят поликлинику и реконструируют детсад

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, имени города Галле и Бессонова площадью 22,2 га, следует из постановления мэрии от 30 декабря.

Проектом предлагается снести индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки и административное здание общей площадью 6,57 тыс. кв. м для организации улично-дорожной сети и размещения новых зданий. В квартале планируется построить двухэтажную поликлинику на 900 посещений в смену с административным корпусом площадью 3,37 тыс. кв. м, реконструировать торгово-административное здание площадью 3,17 тыс. кв. м и детский сад №294 с увеличением вместимости со 145 до 300 мест.

Майя Иванова

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