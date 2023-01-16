Получившему производственную травму работнику Березниковского мехзавода выплатят 1 млн рублей

Прокуратура Березников Пермского края добилась через суд выплаты компенсации пострадавшему от производственной травмы работнику АО «Березниковский механический завод». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Слесарь-ремонтник 4-го разряда получил тяжелую травму в июле 2022 года, во время производства опасных ремонтных работ. Согласно медицинскому заключению, мужчина получил электротравму, сопровождавшуюся клинической смертью. Причиной несчастного случая явилось несовершенство производственных процессов, а также отсутствие необходимых технологических карт, исключающих воздействие химических реагентов на работников, которые выполняют работы на трубопроводах. Работодатель в добровольном порядке отказался компенсировать пострадавшему причиненный вред, который впоследствии повлек за собой утрату трудоспособности.

Действуя в защиту нарушенных прав работника, прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о взыскании с предприятия компенсации вреда в размере 1 млн руб. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.