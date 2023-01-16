В Краснодаре организатор сбора клуба «Мерседес» устроил стрельбу из охолощенного автомата

В Краснодаре организатор сбора автолюбителей иномарок Mercedes устроил стрельбу из охолощенного автомата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье на улице Конгрессной собрались около 50 автомобилистов. В соцсетях сообщали, что встреча сопровождалась шумом моторов и громкой музыкой. Жители многоквартирных домов вызвали полицейских из-за шума. По прибытии патруля компания стала разъезжаться, а организатор встречи, выезжая с парковки, несколько раз выстрелил из своего оружия в воздух.

Правонарушителя выявили благодаря видеозаписи, распространившейся в социальных сетях. Госавтоинспекторы и сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Автомат был обнаружен в автомобиле при обыске.

В отношении мужчины составили пять протоколов об административном правонарушении по статьям 20.1, 20.13, 12.37, 12.2, 12.5 КоАП РФ (мелкое хулиганство, стрельба в не отведенных местах, несоблюдение требований обязательного автострахования, управление ТС без госзнаков, управление неисправным транспортным средством).

Анастасия Донскова

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