В Анапе пройдут общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса

Общественная палата Краснодарского края проведет публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Анапы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В них примут участие представители городской Общественной палаты города и Совета ветеранов, руководители и активисты ТОС»,— отметили в мэрии Анапы.

Общественные слушания пройдут 19 января в 13 часов в Городском театре по адресу: ул. Крымская, 119. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (861) 259-01-91 или электронной почте: mail.opkk@yandex.ru.

Татьяна Ручкина

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