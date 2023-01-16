В клубе «Металлург» назначили помощника главного тренера

Помощником главного тренера хоккейного клуба «Металлург» назначен Равиль Гусманов. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023, сообщают в пресс-службе команды.

Равилю Гусманову 50 лет. В период игровой карьеры он выступал за южноуральские «Трактор» и «Металлург», за североамериканские Springfield Falcons, Winnipeg Jets, Indianapolis Ice, Saint John Flames и Chicago Wolves. Впоследствии работал ассистентом главного тренера в «Тракторе» и «Адмирале», главным тренером в «Челмете» и «Ценг Тоу» (Гирин, Китай).