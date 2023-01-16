«Чат-бот в топ-чарт»:

Компания «Интерсвязь» зарегистрировала в реестре отечественного программного обеспечения свой новый продукт — «Платформу автоматизации контакт-центров. Чат-систему обслуживания клиентов». Сервис создан, чтобы облегчить работу контакт-центров и служб поддержки в муниципальных, коммерческих и других типах организаций, работающих с обращениями граждан. Система позволяет оперативно обрабатывать запросы в круглосуточном режиме.



В условиях современного быстрого темпа жизни при отправке сообщений человек испытывает меньше стресса, потому что может отвечать в подходящее время, изменить написанное или вовсе удалить его. Последние исследования показывают, что три четверти рожденных после 2000 года людей выбирают именно электронную переписку, а не живое общение. Количество сообщений при этом превышает число вызовов более чем в 50 раз. Именно поэтому всё больше организаций внедряют текстовую коммуникацию в привычные для себя способы связи.

Основная задача созданной чат-системы — обеспечить бесперебойную доставку сообщений между участниками любой электронной беседы. Продукт подходит для интеграции с готовыми диалоговыми инструментами, где уже задана логика поведения ботов. Оператор может настроить бота как для обработки типовых вопросов или уведомлений, так и для отправки поздравлений или индивидуальных рекламных сообщений. Таким образом, нагрузка на сотрудников call-центров снижается на 40%. Важная особенность ноу-хау — подробный анализ работы контакт-центра.

«Наша система осуществляет сбор данных по обслуживанию. Эта информация позволяет улучшать уровень автоматизации решения, повышать скорость работы и качество обслуживания пользователей. Все данные в режиме реального времени доступны администратору, который контролирует операторов. При необходимости ядро решения может быть использовано для организации внутренних чатов среди сотрудников», — комментирует руководитель проекта «Чат-система обслуживания клиентов» компании «Интерсвязь» Данил Матюхин.

Если цифровой помощник не сможет самостоятельно помочь пользователю, обращение будет передано компетентному специалисту. Кроме того, комплекс ПО может автоматически менять оператора в чат-комнате, если тот перестал обращать внимание на диалог. Также в сервис встроен фильтр нецензурных выражений, словарь которого может обновляться. Чат-система — полностью модифицируемый и масштабируемый профессиональный инструмент.

«Все продукты нашей компании поддерживают тренды и направлены на удовлетворение современных потребностей в должном уровне комфорта южноуральцев. Сейчас в реестре отечественного ПО зарегистрировано 10 программных платформ, которые отвечают текущим социальным и бизнес-вызовам. Актуальность разработок подчёркивает и их большая популярность среди пользователей. Например, в течение четвёртого квартала 2022 года через чат-систему проходило более 200 тысяч обращений в месяц. Платформа способна обработать гораздо большее их количество», — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

На текущий момент в рамках партнёрских проектов компании «Интерсвязь» чат-система проходит более 20 пилотных тестирований в учреждениях УрФО. В перспективе решение будет применяться для обслуживания граждан в различных сферах городского хозяйства, проект легко настраивается под нужды пользователей и готов к оперативной интеграции.

ООО «Интерсвязь»