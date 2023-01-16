The Guardian: ЦЕРН сократила публикацию исследований из-за спора об авторстве российских ученых

В марте 2022 года количество новых исследовательских работ по экспериментам на Большом адронном коллайдере (БАК) сократилось до нуля, пишет The Guardian. Причиной сокращения числа публикаций, отмечает издание, стало отсутствие договоренности о том, как следует упоминать российских и белорусских ученых.

Собеседники издания из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) отмечают, что после ввода российских войск на Украину, некоторые члены института выступали против соавторства не только с представителями российских центров, но и с действующими сотрудниками ЦЕРН из России. По данным The Guardian, количество россиян среди коллектива ЦЕРН составляет около 7% сотрудников.

Российский физик Федор Ратников рассказал изданию, что большинство коллег из Украины не отказываются от совместной работы с россиянами. Чаще всего, по его словам, недовольство высказывают ученые из стран—членов Евросоюза (ЕС).

«У нас есть украинцы, для которых этот вопрос, естественно, крайне болезненный. Но большинство моих украинских коллег не перекладывают ответственность за вторжение на своих коллег из российских институтов. Я бы сказал, что некоторые из моих коллег из ЕС гораздо более радикальны»,— отметил господин Ратников.

Количество неопубликованных исследований по БАК составляет более 70 материалов, уточняет The Guardian. С марта прошлого года их неоднократно отправляли на рецензирование, но впоследствии их публикация была отложена. В настоящее время сотрудники ЦЕРН пришли к временному компромиссу — пока не обнародовать эти работы.

Некоторые научные статьи были загружены в электронный архив с открытым доступом arXiv, но и в них отсутствует список авторов и финансирующих организаций. Вместо многостраничного перечисления авторов на финальных страницах статьи указывается общая атрибуция.

Тем не менее ученые из европейских стран и США обращают внимание, что такие ограничения оказали незначительное влияние на финансирование института или присуждение докторских степеней авторам исследований. При этом один из участников эксперимента ЦЕРН Браджеш Чоудхари считает, что дальнейшее сохранение такого «политического подхода» может вызвать проблемы не только для ученых центра, но и для студентов.

8 марта 2022 года ЦЕРН осудила действия России на Украине и прекратила сотрудничество с российскими институтами, а также лишила РФ статуса наблюдателя на неопределенный срок. 17 июня того же года совет ЦЕРН решил не продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после истечения их сроков действия в 2024 году.

Подробнее о том, что означает решение ЦЕРН для российских ученых, — в материале «Ъ FM» «Наука разрывать».

Милена Костерева