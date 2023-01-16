В Краснодаре конкурсного управляющего ООО «Южный региональный строительный комплекс» будут судить за получение подкупа

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский утвердил обвинительное заключение в отношении конкурсного управляющего ООО «Южный региональный строительный комплекс», обвиняемого в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере, сообщают прокуратура и региональное следственное управление СК РФ.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсным управляющим ООО «Южный региональный строительный комплекс» является Евгений Хливнюк. Следствие полагает, что в феврале 2022 года господин Хливнюк предложил учредителю ООО «Юг-Инжиниринг» передать ему 20 млн руб. Взамен конкурсный управляющий обещал выступить в Арбитражном суде Краснодарского края с инициативной о передаче компании двух проблемных домов, принадлежащих ООО «Южный региональный строительный комплекс». Учредитель ООО «Юг-Инжиниринг» сообщил о ситуации в правоохранительные органы, противоправная деятельность злоумышленника была пресечена.

Евгений Хливнюк не признает вину, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, уточнили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар