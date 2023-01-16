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Чиновники предлагают отреставрировать дом офицеров в Энгельсе за 677,84 млн рублей

Управление капитального строительства Саратовской области объявило аукцион по поиску подрядчиков для сохранения гарнизонного дома офицеров в микрорайоне Летный городок в Энгелсе. Соответствующее извещение опубликовано в системе «Госзакупки».

Подрядчик определится в конце января. От него требуется восстановить исторические фасад, интерьер, лестницы, полы и отремонтировать несущие конструкции.

Стоимость реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров Красной Армии, арх. Каракис И.Ю.; здание гарнизонного дома офицеров, в котором формировались первые женские авиаполки под руководством Героя Советского Союза летчицы М.М. Расковой; проходила подготовка первого отряда советских космонавтов, в который входили Ю.А. Гагарин, А.А. Леонов, Г.С. Титов, П.Р. Попович и другие» по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, мкр. Энгельс -1, з/у 15б» оценивается в 677,84 млн руб.

Работы требуется закончить до 24 декабря 2024 года.

Марина Ковалева

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