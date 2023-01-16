В 2 раза быстрее стала пополнять склады компания «Фармаимпекс» из Удмуртии в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Компания из столицы Удмуртии ООО «Фармаимпекс» в рамках пилотного проекта «Дистрибуция лекарственных средств» за три месяца сократила время протекание процесса на складе на 5%, а транспортировку продукции в 4 раза. Данных результатов компания добилась в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда». Кроме того, изменение концепции размещения продукции позволило в 2 раза быстрее выполнять операции по пополнению складов подбора с хранения.

Итоги деятельности рабочей группы по оптимизации пилотного проекта подвели в конце декабря. На склад приехали топ-менеджеры во главе с гендиректором компании Алексеем Зверевым, чтобы увидеть изменения, собрать обратную связь и обсудить текущие проблемы. Отмечается, что добиться положительных результатов удалось благодаря использованию инструментов бережливого производства. В частности, речь идет о диаграмме Спагетти, картировании, стандартизированной работе, визуализации и системе 5С.