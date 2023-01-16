В Саратове за пропуск звонков с «подменных номеров» оператора связи оштрафовали на 300 тыс. рублей

Прокуратура Саратовской области предоставила анализ уголовных дел, возбужденных по фактам мошеннических действий с использованием «подменных номеров».

Как уточнили в ведомстве, потерпевшим поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и обманом понуждали абонентов перечислять денежные средства на банковские счета злоумышленников.

При поступлении звонков на мобильных телефонах потерпевших отображались городские номера, принадлежащие правоохранительным органам, с которых в действительности вызовы не осуществлялись.

Такие звонки поступали из-за границы.

Прокуратура пришла к выводу, что операторы связи не препятствовали осуществлению таких соединений, не прекращали оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

По выявленным нарушениям прокуратура области возбудила 14 административных дел по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по передаче в неизменном виде абонентского номера). Одно из них рассмотрено – на оператора наложен штраф в 300 тыс. рублей, остальные дела находятся на рассмотрении.

Марина Ковалева